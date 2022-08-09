Приморские эксперты рассказали, в чем основная причина неудачных стартапов

Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Приморье – перспективный регион для развития бизнеса. Региональные эксперты на форуме «ProДФО» обсудили меры поддержки для начинающих «стартаперов», их основные ошибки, вызовы и барьеры. Главное из сессии Успешные российские региональные стартапы креативной индустрии» – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Спикеры подчеркнули: в воздухе витает общепринятое мнение, якобы 90% стартапов не взлетает. Почему так происходит? Во-первых, стоит учесть, что новый бизнес должен быть максимально приближен к реальности: к цифрам, простым задачам. Сложность в том, чтобы найти легкие решения неоднозначных проблем, до которых никто еще не дошел.

Как подчеркнула глава проекта «Киберателье» и руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» Наталья Карпова, главное в стартапе – наличие технологичности и выстраивание диалогов между всеми участниками нового дела.

– Для нас в проектах важно, в частности, наличие технологичности (цифровых инструментов), а также выстраивание эффективных кооперационных цепочек, которые обеспечат успешное распространение стартапа, позволят грамотно донести проект до инвесторов и государства, – заявила спикер.

Отметим, во время сессии выступили также сооснователь digital-студии «kto» Роман Санжаревский. Он поддержал мнение и сообщил, что бизнес действительно должен ориентироваться на существующие проблемы.

«ProДФО» – это серия уникальных форумов, которые позволяют строить диалог между государственной властью, экспертами, начинающими и представителями различных ведомств. Каждая сессия посвящена темам, которые актуальны для того или иного региона: экономике, бизнесу, образованию, городской среде, поддержке молодежи, туризму, экологии. Его реализуют в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы. Напомним, в Приморье уже развиваются несколько успешных уникальных стартапов: например, в регионе производят специальные коляски для инвалидов из карбона. Это один из востребованных на рынке продуктов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.