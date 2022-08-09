Она выла и задыхалась: кадры зверства лихача в Приморье попали в сеть

Все произошло ночью. Фото: принтскрин видео, dpscontrolprim

Жуткое ЧП произошло в Большом Камне накануне, 8 августа. Вечером неизвестный лихач на иномарке на бешеной скорости сбил собаку. Об этом сообщили очевидцы, приложив записи с камер видеорегистратора.

Как уточнили местные, водитель после происшествия даже не остановился. Бедного пса откинуло на несколько метров от места столкновения, девушки, которые проходили мимо, были в шоке. Одна из них заплакала.

Несколько собак, вероятно, бездомных, пытались вместе перейти дорогу и на пару секунд затормозили посреди трассы на двойной сплошной. Второй пес от испуга убежал. Госномеров на видеозаписи не видно, но, вероятно, привлечь к ответственности как минимум за превышение скорости приморца можно. Жители негодуют и грозятся самосудом.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об ужасающей аварии в Находке. Нетрезвый водитель вез чужого ребенка и врезался в УАЗ: мальчика пытались спасти после травм 23 дня в реанимации. Детали – в отдельном материале.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.