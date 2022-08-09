Маму под суд? Следком завел уголовное дело из-за голого ребенка, которого едва не сбили на дороге в Приморье

Фото: принтскрин видео, mark2_che.

История с малышом, который голым гулял по улицам Уссурийска, получила продолжение. Приморский Следком завел уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщили в ведомстве.

По версии следствия, утром 02 августа 2022 года по улице Крестьянской в городе Уссурийске Приморского края годовалый ребенок передвигался по проезжей части автодороги без сопровождения взрослых. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», это подтверждают видеокадры. Сам он бы не мог защитить себя от опасностей, да и машины передвигаются с нешуточной скорости, хоть дорога и сельская.

Ребенок находится дома. К счастью, с ним все хорошо. Однако органам предстоит проверить все обстоятельства. Пока неясно, кто именно попадает под статью как фигурант уголовного дела – мать несовершеннолетнего не назвали подозреваемой. Видео и детали истории – в отдельном материале.

Напомним, маму оперативно разыскали полицейские. Затем историей заинтересовалась прокуратура.

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