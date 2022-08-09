Двухлетний ремонт завершили в одной из главных поликлиник во Владивостоке

Ремонт проводился по программе первичного звена. Фото: поликлиника Краевой клинической больницы №2.

Капитальный ремонт завершился в поликлинике Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке. Обновили не только здание учреждения, но и прилегающие территории, а также решили важный вопрос по обустройству парковочных мест для пациентов.

Как рассказали в краевом министерстве здравоохранения, обновление поликлиники проводилось в рамках программы первичного звена, а после началось благоустройство территории. В общей сложности ремонт шел два года, чтобы не нарушать работу медицинского персонала.

По словам главного врача поликлиники Светланы Бениовой, у здания отремонтировали крыльцо, обновили фасад, а по периметру установили систему видеонаблюдения. Внутри привели в порядок лестничные пролеты, холлы, санузлы. Кроме этого на территории медицинского учреждения заменили бордюры, появились ливневки и парковочные места для посетителей, санитарного транспорта и отдельно для людей с ограниченными возможностями.

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