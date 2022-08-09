Главы городов подписали соглашение о сотрудничестве Владивостока и Якутска

Евгений Григорьев и Константин Шестаков. Фото: Администрация Владивостока

В приморской столице прошла встреча двух мэров. Глава Владивостока Константин Шестаков и глава Якутска Евгений Григорьев заключили соглашение о сотрудничестве и обсудили основные направления для обмена опытом: разные сферы городского хозяйства, образование, туризм, медицина, экономика, культура и другие. В планах даже присвоение одной из новых улиц Владивостока названия Якутская, а в Якутске может появиться Владивостокская набережная.

Евгений Григорьев отдельно отметил туристическую сферу. Он рассказал о популярности Владивостока как места летнего отдыха для жителей Республики Саха (Якутия), и при этом в Якутии также отмечается большое количество туристов из Приморского края. Евгений Николаевич считает, что такие связи необходимо расширять, в том числе с привлечением СМИ, чтобы дальневосточники, да и другие россияне, знали обо всех интересных туристических местах, возможностях и мероприятиях.

Константин Шестаков добавил, что недавно Владивосток выиграл конкурс Ростуризма по благоустройству туристического маршрута – 215 миллионов рублей из федерального бюджета пойдут на создание дизайн-кода города, обновление навигации и вывесок, монтаж архитектурной подсветки зданий.

Также мэр Владивостока рассказал о нескольких проектах, реализуемых в городе, таких как благоустройство придомовых территорий по проекту «1000 дворов», реконструкция скверов и набережных по программе «Формирование комфортной городской среды» и внедрение цифровых сервисов – «Умный город». Евгений Григорьев заметил появление в дальневосточной столице новых интересных в плане архитектуры и дизайна общественных пространств, особенно его заинтересовал опыт сотрудничества власти и бизнеса в создании новых мест для отдыха жителей.

Кроме этого, на встрече обсудили взаимодействие администрации Владивостока с ТОСами и выделение им средств из бюджета на благоустройство, особенности технологий зимней и летней уборки города, озеленение, решение проблемы безнадзорных животных.

Владивосток и Якутск сотрудничают и в области культуры – в июне в Якутии гастролировал Приморский академический театр имени Горького, а во Владивостоке уже несколько лет проходит национальный праздник лета Ысыах, при поддержке постоянного представительства Республики Саха (Якутия).

Напомним, 7 августа флаг Международных спортивных игр «Дети Азии» был передан главе Якутска – там в 2024 году пройдут VIII Международные спортивные игры.

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