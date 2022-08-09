Порезы на руках и шее: приморец погиб при загадочных обстоятельствах на работе

Другая трагедия произошла в Большом Камне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две смерти произошли в Приморье на минувшей неделе. Такое же количество тяжелых травм зафиксировали сотрудники краевой федерации профсоюзов. Трагедии произошли на разных предприятиях.

В Находке при странных обстоятельствах нашли тело 65-летнего тренера зала МАУ «Спортивная школа «Приморец». Мужчину обнаружили в раздевалке учреждения, а на его руках и шее были порезы. Еще одна смерть произошла в Большом Камне. Разнорабочий компании «Успех» погиб, упав с 20-метровой высоты.

Зарегистрированы также несчастные случаи, из-за которых приморцы получили тяжелые травмы. Водитель электросетевой компании попал в аварию. Из-за ДТП он сломал челюсть, а также ушиб голову. А моторист предприятия АО «ТУРНИФ» заработал ожог стопы. Произошло это во время плавания в Беринговом море.

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