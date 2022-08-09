Занятия по IT-квантуму, квантошахматам и другим профилям ждут юных владивостокцев в «Кванториуме»

Записаться могут дети от 10 до 18 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке детский технопарк «Кванториум» открывает запись на предстоящий учебный год. На обучение принимаются дети от 10 до 18 лет. Об этом рассказали в администрации приморской столицы.

Специалиста технопарка поделились, что в учебных классах «Кванториума» есть все необходимое. Они оснащены современным оборудованием, а заниматься с детьми будут квалифицированные педагоги. Набор ведется по следующим направлениям: IT-квантум, VR/AR-квантум, Биоквантум, Квантошахматы, Промдизайнквантум, Промробоквантум, Хайтек, Энерджиквантум. При записи ребенка родители должны учесть, что для обучения можно выбрать только один профиль.

Чтобы записать, необходимо собрать пакет документов и лично подать заявку до 30 августа. «Кванториум» расположен на Океанском проспекте, 43 (вход ДТ «Кванториум»). Прийти можно в любой день с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:30 до 17:30.

Заявку также можно заполнить онлайн на сайте персонифицированного дополнительного образования (ПФДО). Чтобы это сделать, необходимо:

– записаться на выбранное направление через систему ПФДО;

– дождаться уведомления о зачислении на курс в своем личном кабинете на сайте;

– скачать и заполнить бланк заявления, а также согласие на обработку персональных данных в личном кабинете;

– предоставить до 30 августа в технопарк «Кванториум» пакет документов.

Если запись пройдет успешно, наставник отправит уведомление о зачислении ребенка. В 2022 году занятия в «Кванториуме» начнутся с 12 сентября. Подробную информацию и ответы на вопросы можно получить на сайте технопарка или по телефону +7-423-245-05-66.

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