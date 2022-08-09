За полгода более 5 тысяч детей узнали о правилах электробезопасности от специалистов ДРСК

Фото: АО «ДРСК»

Специалисты АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) с начала этого года провели более 300 мероприятий по профилактике детского электротравматизма в общеобразовательных, специализированных учебных заведениях и в летних лагерях.

За первые шесть месяцев этого года в увлекательных лекциях, тематических праздниках и викторинах приняли участие около 5 тысяч детей школьного возраста. Энергетики рассказали о правилах обращения с бытовыми электроприборами, доступно объясняли правила поведения вблизи энергообъектов. В летний период энергетики встречаются с детьми в летних загородных и пришкольных лагерях.

Фото: АО «ДРСК»

ДРСК проводит масштабную информационную кампанию не только для детей, но и для взрослых. Согласно опросу, проведённому компанией, 25% взрослого населения не знают или не соблюдают элементарные правила электробезопасности, что приводит к трагическим последствиям.

Фото: АО «ДРСК»

Отдыхая на природе люди забывают об осторожности и не думают о том, что телескопические удочки рядом с ЛЭП могут быть смертельно опасны. Энергетики разместили уже около 2000 предупреждающих табличек в местах рыбной ловли с правилами электробезопасности для рыбаков. Кроме того, эта информация размещена в почти 300 магазинах для туристов и рыболовов. Информация о необходимости предупреждения рыбаков об опасности также направлена в региональные управления по рыболовству.

Специалисты ДРСК призывают не оставаться безучастными. Помните, нарушение правил электробезопасности смертельно опасно- каждый год из-за беспечности вблизи энергообъектов люди гибнут или получают увечья.

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