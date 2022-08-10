Во Владивостоке потеплеет до +29°C. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 10 августа, в Приморье осадки не ожидаются. Ветер умеренный до сильного западных и юго-западных направлений, в некоторых районах сильный. Воздух в крае прогреется до +25…+30°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный юго-западный, во второй половине дня порывы усилятся. Столбики термометров покажут +27…+29°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Юго-западный умеренный ветер, во второй половине дня станет сильнее. Воздух прогреется до +28…+30°C.

В Находке без осадков, есть переменная облачность. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха достигнет +27…+29°C.

Согласно прогнозу синоптиков осадки, ворвутся в край в четверг, 11 августа. Во Владивостоке ночью 11 и 12 числа столбики термометров покажут до +20…+22°C, днем потеплеет до +26…+28°C.

Также 12 августа можно будет увидеть красивейшее явление – метеорный поток Персиды.

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