Прививку от болезни сделали 1 113 211 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб Приморья обновил статистику по заболеваемости коронавирусом. Согласно новым данным, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 351 местного жителя. Общее число заразившихся за все время пандемии составило 180 003 человека.

Побороть недуг смог 161 приморец. Всего от вируса избавился 175 771 человек. К счастью, за 24 часа не зафиксированы случаи смерти от COVID-19. В общей сложности болезнь унесла 1 966 жизней.

Вакцинацию прошли 1 113 211 человек. Напомним, что из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией приморцев призывают сделать прививку в поликлиниках или мобильных пунктах. По числу заразившихся край оказался в желтой зоне.

Оперштаб решил возобновить ношение масок в общественных местах. Поэтому жителям края рекомендуют надевать средства защиты в кино, кафе, и магазинах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.