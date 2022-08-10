Приморцы проведут газ по-немецки без помощи Германии

Иллюстрация из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На встрече между российским премьером Михаилом Мишустиным и гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым чиновники обсудили ряд вопросов, связанных с региональным развитием. В ходе беседы глава КРДВ отчитался об инвестиционных успехах, заявил о прокладке сети газа по немецким технологиям, озвучил портфель региона.

– На Дальнем Востоке нами сформирован портфель из 2700 инвестиционных проектов на 6 триллионов рублей, с созданием более 200 тысяч новых рабочих мест. Вместе с Арктикой это уже 6,6 триллиона рублей и более 3100 инвестиционных проектов. Хочу отметить, что это всё – инвестиционные соглашения, обязывающие между Корпорацией и каждым инвестором, – рассказал Николай Запрягаев. Мишустин сразу же покритиковал. Премьер заявил, что это мало, с чем руководитель КРДВ согласился.

В беседе чиновники подняли тему автономной работы инвесторов. Так, компания «Газпром гелий сервис», ТОР «Надеждинская», ввела оборудование и провела пуско-наладку на оборудовании Linde без самого лицензиата Linde. Немецкая фирма с головным «Газпромом» строила завод сжиженного природного газа в Усть-Луге, однако из-за ухудшений отношений между странами планирует выход из проектов на территории России.

– Полагаемся на профессионализм сотрудников, которые работают на предприятии, – пояснил глава КРДВ возможность запускать технологию без лицензиата.

Гелиевый хаб – инфраструктурный узел, через который Владивосток будет принимать гелий с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и обеспечивать его дальнейшие поставки потребителям. В ТОР «Надеждинская» детище «Газпрома» – первое сооружение такого типа в стране. Его, к слову, Путин открыл лично.

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