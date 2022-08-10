Тысячи жителей Владивостока остались без горячей воды до 12 августа

Некоторым водоснабжение вернут только 19 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке на теплосетях проходят ремонтные работы. Приморские тепловые сети готовятся к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023, из-за чего часть жителей Владивостока с 10 августа осталась без горячей воды.

В пресс-службе АО «ДГК» назвали адреса, которые накрыла волна отключений: Военное шоссе 1а; Красного Знамени 65, 69б, 71, 71а, 73, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д,118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 158а, 160, 162, 164; Народный проспект 4, 11, 11Б, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Некрасовская 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 122; Океанский проспект 165; Писаревская 6/8; Тобольская 10, 11, 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31; Толстого 32, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Шилкинская 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21. Подачу воды возобновят 12 августа в 20:00.

10 августа без горячего водоснабжения также остались жильцы дома на Енисейской 23д. Неудобство придется терпеть до 19 августа.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.