В противотуберкулезном диспансере во Владивостоке спустя четыре месяца завершился ремонт

Тематическая фотография. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В приморской столице завершился капитальный ремонт в противотуберкулезном диспансере на улице Флотской. Два отделения медицинского учреждения обновили всего за четыре месяца с помощью средств из краевого бюджета.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Приморья, на ремонт потратили больше 33 миллионов рублей. По словам главного врача диспансера Николая Сидоренко, на эти деньги в здании установили новые двери и окна, обновили кровлю и мебель, заменили системы водоснабжения, канализации, отопления и электрооборудования, также выполнили отделочные и электромонтажные работы.

Сейчас в диспансере работают рентгенологическое и поликлиническое отделения. Для пациентов оборудовали комфортные зоны ожидания, открытая регистратура и понятная навигация.

Напомним, что в одной из поликлиник во Владивостоке завершился двухлетний ремонт. В здании не только обновили фасад и кровлю, но также создали парковочные зоны.

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