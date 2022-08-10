Новый виток туризма ожидает главный дальневосточный регион

Приморский край всегда рад гостям. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморский край всегда был особенным местом для туристов. Регион блещет своими «жемчужинами» – разнообразной фауной, морем, песчаными пляжами и так далее. Жители края могут помочь стать родному месту еще более привлекательным, ведь в Приморье объявили конкурс на предоставление субсидий на развитие инфраструктуры туризма. Размер выплаты – от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от направления субсидии, но не более 70% от общей стоимости проекта.

В агентстве по туризму Приморского края объяснили, принять участие в конкурсе могут представители бизнеса, работающие в сфере туризма на территории региона. Это могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

– Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 16 августа. По правилам предоставления субсидии проект должен быть реализован в текущем году.

В ведомстве также уточнили, что финансовую поддержку могут получить проекты по созданию и развитию пляжей, круглогодичных бассейнов, разработке новых туристических маршрутов и электронных путеводителей. Отдельным пунктом предусмотрено создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Проект вступил в силу в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Подробную информацию об участии в конкурсе можно получить в региональном агентстве по туризму по телефону +7 908 988-81-21 (Евсюков Максим Владиславович), а также на сайте правительства Приморского края.

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