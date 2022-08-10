Детский дом в Приморье получил грант на поддержку сирот-инвалидов

Фото: Екатериновский детский дом-интернат

Екатериновский детский дом-интернат получил грант от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это позволит обучить детей с инвалидностью самостоятельности, взаимодействию с другими ребятами и организации досуга, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Интернат получил около 2 миллионов рублей. На эти деньги в здании появится учебно-тренировочный зал, мастерские для обучения детей разным профессиям. Ремонт помещений уже стартовал. В оборудованных кабинетах детей будут учить обслуживать себя самостоятельно.

В краевом министерстве труда уверены, что специалистам дома-интерната удастся воплотить этот проект в жизнь и тем самым повысить качество жизни воспитанников, уровень социализации таких детей в обществе. Далее учреждение должно само продолжать развивать проект за собственные деньги.

Ранее краевые законодатели расширили меры поддержки для детей-инвалидов. Эта категория жителей может получить сертификаты на отдых.

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