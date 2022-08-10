Резиденты СПВ за три года ввели 400 тысяч квадратных метров жилья в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев обозначил инвестиционную эффективность резидентов Свободного порта Владивосток – это налоговый режим, где компаниям предоставляют льготы и преференции. 28 предприятий за последние три года ввели 400 тысяч квадратных метров жилья, рассказал директор КРДВ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Правда, еще в декабре 2021 года, несмотря на такие результаты, стоимость однушки в Приморье доходила до 8 миллионов рублей.

Глава отметил, что по большей части эти проекты строятся для программы «Дальневосточная ипотека». Когда такую меру запустили в 2020 году, она «взвинтила» цены на жилье вторичного и первичного рынков. Сейчас все гораздо стабильнее, но в регионах не хватает «квадратов», чтобы закрыть потребность жителей.

– Эти факторы так сложились, что за 21 год темпы роста ввода жилья на Дальнем Востоке вдвое превысили среднероссийский показатель, достигли 25% - это 3,1 миллиона квадратных метров жилья, – рассказал Запрягаев.

Добавим, что ежегодно Приморский край хочет строить до миллиона квадратных метров жилья в год. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о потребности приморцев в адекватных ценах на квартиры. С этим запросом обращались к президенту РФ Владимиру Путину местные журналисты на прямой линии. В конце 2021 года власти сообщили, что стоимость квадрата снизится за счет развития инфраструктуры и возведения новых жилых домов.

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