Иллюстрация из архива КП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Массовая задержка поездов, с которой столкнулись жители Приморья в середине июля, привлекла внимание органов. Тогда задержки не комментировали, да и причиной могла выступать непогода. Однако ОАО РЖД внесено представление об устранении нарушений, возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Вот что произошло.

По мнению ведомства, 15 июля во Владивостоке задержали 18 пассажирских поездов, около 5 часов люди изнывали на жаре. В этом нашли вину машинистов:

– Установлено, что задержки произошли в результате неисправности локомотивов железнодорожного подвижного состава и ненадлежащего планирования движения поездов, повлекших нарушение режима труда и отдыха машинистов, непрерывно отработавших более 12 часов, – сообщили в пресс-службе ДВП.

Представления вынесли главам Дальневосточной дирекции тяги и дальневосточного филиала ОАО РЖД. Транспортный прокурор проследит за устранением нарушения. Административное дело завели по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение).

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