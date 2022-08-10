В начале сентября Приморье ждет сразу несколько крупных событий. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье усилят меры безопасности перед Восточным Экономическим форумом-2022 и другими крупными мероприятиями сентября. Сейчас силовые структуры края проводят профилактику и отрабатывают навыки быстрого реагирования в образовательных учреждениях. В том числе силовики проверяют приморцев, которые владеют оружием. Об этом сообщили в правительстве региона.

Тема усиления мер безопасности стала ключевой на заседании антитеррористической комиссии. В начале сентября Приморье ждет сразу несколько крупных событий: ВЭФ, День знаний, Тигриный форум и Единый день голосования. В этой связи правоохранители нарастят мощности личного состава. На один лишь экономический форум задействуют больше 4 тысяч полицейских и росгвардейцев.

Также власти намерены до сентября проверить всех владельцев оружия в регионе. Это связано с угрозой «распространения радикальных идей международного движения «Колумбайн» и терроризма. Как именно и что именно намерены делать сотрудники ведомств – остается загадкой. Однако известно, что в Приморье зарегистрировано не меньше 60 тысяч граждан, имеющих огнестрел. Из общей суммы больше тысячи человек уже привлекли к ответственности, «более 600 единиц изъято, выписано штрафов на 800 тысяч рублей». На особый контроль попали владельцы оружия, имеющие несовершеннолетних детей.

Что касается ВЭФ – вот перечень ограничений, которые будут действовать на территории региона с 3 по 8 сентября:

– запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком для всех видов воздушных судов;

– запрет на плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик;

– запрет на движение большегрузов массой более пяти тонн по Владивостоку и грузового транспорта по улице Нижнепортовой;

– запрет на перевозку опасных грузов, в том числе взрывоопасных, радиоактивных, отравляющих веществ, вооружения, боеприпасов;

– ограничение на проведение дорожных и земляных работ, гидравлических испытаний коммуникаций;

– запрет на парковку транспортных средств на дорогах острова Русский;

– запрет на въезд на территорию острова Русский крупногабаритного транспорта.

Начало охотничьего сезона в Артемовском ГО, Хасанском округе, Надеждинском и Шкотовском районах перенесли на 9 сентября.

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