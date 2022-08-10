Образцы авиационной техники и прыжки с парашютом продемонстрируют приморцам на форуме «Армия-2022»

Выставка продлится с 19 по 21 августа. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье с 19 по 21 августа пройдет военно-технический форум «Армия-2022» на базе аэродрома «Центральная Угловая». Мероприятие поможет популяризовать вооруженные силы и военную службу, а также патриотическое воспитание молодежи и научно-техническое развитие в сфере обороны.

Как рассказали организаторы, гостей ждут образцы авиационной и специальной техники воздушно-космических сил России, Росгвардии и сухопутных войск. Также приморцы смогут посмотреть на прыжки с парашютом и культурно-художественную программу. Двери форума ежедневно открыты с 19 по 21 августа с 10:00 до 15:00.

Форум «Армия-2021» в Восточном военном округе посетили больше 358 тысяч человек. Это событие проводится каждый год начиная с 2015 и собирает большое количество участников и зрителей. В 2022 году мероприятие развернется на нескольких тематических площадках России.

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