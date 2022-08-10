Надеялся проскочить: в жесткую аварию с поездом попал тракторист в Приморье

Фото: Telegram-канал Виртуальная Находка

Серьезная авария произошла в поселке Новая Сила Партизанского района в Приморье минувшим утром, 10 августа. Водитель трактора с прицепа надеялся проскочить железнодорожный переезд до приезда поезда, но оплошал. К счастью, уточнили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, обошлось без жертв, а тракторист вышел из кабины как ни в чем бывало. Однако ведомство все равно начнет проверку.

Железная дорога и поезд не пострадали, а вот водитель остался без прицепа на 148 километре перегона Лозовый - Кузнецово, сообщили в ДВЖД. Сигнализация о приближающемся составе была включена, но приморца это не остановило, повозка отлетела на несколько метров. На место выехали специалисты минГОЧС Приморья, а через час, в 10:06, движение поездов уже восстановили.

В то же время Находкинская транспортная прокуратура планирует проверить именно содержание железнодорожного переезда и правомерность действий локомотивной бригады. Кто знает, кто еще мог бы пострадать. При наличии оснований ведомство примет меры.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что прокуратура проверит массовую задержку электричек во Владивостоке.

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