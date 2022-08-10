А вдруг на голову упадет? Опасная зона появилась в центре столицы Приморья

Возле здания появились таблички, предупреждающие об опасности. Фото: Юлия ДУГИНА

Возле одного из зданий в центре Владивостока появились таблички «Осторожно! Опасность обрушения карниза», однако люди продолжают спокойно ходить возле постройки. А если поднять голову, то можно убедиться в не очень хорошем состоянии фасада. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой администрации города, чтобы узнать, будет ли здесь проводиться ремонт.

Таблички появились у здания на Светланской, 55. Здесь находится Тихоокеанский флотский военный суд, ювелирный магазин и известная библиотека БУК. По словам мэрии, часть конструкций действительно нуждается в ремонте.

– Подготовлен запрос в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края на разработку технического задания, по итогам которого будет подготовлена проектно-сметная документация на проведение ремонтно-восстановительных работ.

В администрации подтвердили, что помещению нужен ремонт. Фото: Юлия ДУГИНА

Как рассказали редакции, помещения на первом этаже закреплены за библиотекой. По результат технического задания станет ясно, сколько денег от учреждения потребуется на обследование здания, создание проекта и экстренное решение проблемы.

В администрации Владивостока отметили, что библиотека проводит текущий и капитальный ремонт помещения, кроме того приняла меры, чтобы не допустить опасных ситуаций: проведены работы простукиванию и отбивке отслаивающиеся фрагментов штукатурного слоя; ведется наблюдение за техническим состояние выступающих элементов фасадов, согласовывается проект по установке систем укрепления фасадов, здание огородили и вывесили информационные таблички.

Сроки, когда начнется устранение обрушения фасада, пока неизвестны.

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