101 человек на лечении остались без крыши: крупное ЧП сковало работу интерната в Приморье

Фото: минГОЧС Приморья

В приморском минГОЧС сообщили о кошмаре, произошедшем в психоневрологическом интернате в селе Сальское (Дальнереченский район). Ветер снес более 800 квадратных метров крыши. К счастью, обошлось без жертв, детали – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло вечером 10 августа. На тот момент на лечении находился 101 человек и с десяток сотрудников. Травм никто не получилось, медики тоже в порядке. В целости остались системы электро- и водоснабжения. Краевая Поисково-Спасательная Служба оперативно прибыла на место, чтобы расчистить участок от кусков плит, досок, шифера. «Дырявую» крышу прикрыли рубероидом, чтобы не текла – обещают, что на время. Работы завершили примерно к часу ночи.

Объем ЧП действительно колоссален. В Приморье шквальный ветер часто становится виновником разрушений, но, очевидно, что этот инцидент требует пристального внимания правоохранительных органов. Редакция уточняет обстоятельства.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о последствиях ливневых дождей в районах Приморья. К слову, скоро грозы снова нагрянут в край.

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