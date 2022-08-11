Вакцинировались 1 115 388 жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появилась новая статистика по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией. По обновленным данным регионального оперштаба, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 376 жителей Приморья. Общее число заболевших увеличилось до 180 379 человек.

За 24 часа справиться с коронавирусом смогли 143 приморца. Всего выздоровели 175 914 жителя края. По данным на 11 августа никто не умер от COVID-19. За все время существования болезни от нее скончались 1 966 человек.

Количество вакцинированных в Приморье увеличилось до 1 115 388 жителей – это на 2 177 человек больше, чем было 10 августа. Сделать прививку от вируса можно в поликлиниках или мобильных пунктах, главное взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, что количеству заболевших COVID-19 Приморье оказалось в желтой зоне. В крае также возобновляется ношение масок при посещении кафе, магазинов, кино и других мест скопления людей.

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