Во Владивостоке большинство школ готовы к новому учебному году

Школы обновили к новому году. Фото: Анастасия КАРИЦКАЯ Фото: Администрация Владивостока

Образовательные учреждения дальневосточной столицы проходят тщательную проверку перед началом нового учебного года. Сотрудники администрации вместе с родителями осматривают все школьные помещения и изучают необходимую документацию, чтобы удостовериться в готовности школ к приему учеников.

Большинство учреждений приемку прошли и полностью готовы к Дню знаний, но в некоторых учреждениях еще продолжаются подготовительные и ремонтные работы. Например, в школе № 65, которая в этом году выиграла грант от мэрии на реализацию проекта по организации школьного пространства – первый этаж здания станет одной большой развивающей зоной с модульной мебелью, виртуальной образовательной стеной и интерактивной электронной книгой. Как рассказала директор школы Оксана Нанобашвили, такой проект подразумевает раннюю профилизацию обучающихся и позволит ребятам уже в начальных классах понять, какие научные направления их интересуют.

В школе № 76 работы тоже еще не закончены – здесь был необходим капитальный ремонт кровли и фасада. По словам директора учреждения Светланы Матюхиной, здание построено в 1937 году, и ремонт наружной части не проводился уже многие годы.

– В школе серьезно протекала крыша, существенно износился фасад, и для нас проведение здесь ремонтных работ было крайне необходимо, – отметила Светлана.

Основные ремонтные работы во всех школах должны завершиться к 1 сентября. Оставшуюся часть работ будут вести параллельно учебе, ребятам ремонт не помешает.

– В целом, хочется отметить, что приемка школ прошла хорошо. Учреждения образования готовы принять детей и начать обучение. Не обошлось без замечаний, однако все недочеты будут устранены. Все процессы мы контролируем, – подвел итоги проверки начальник городского управления образования Максим Кильчевский.

Всего в этом году ремонтные работы проводятся в 39 учреждениях образования Владивостока, на это было выделено из бюджета 290 миллионов рублей. У 22 зданий ремонтировали кровли и фасады, в 7 учреждениях заменили ограждения, еще в 7 – систему пожарной безопасности и по необходимости реставрировали лестницы. А в школе № 67 сейчас идет строительство нового современного стадиона.

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