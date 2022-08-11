«Россети ФСК ЕЭС» повысила надежность выдачи мощности Хабаровской ТЭЦ-3

Фото: «Россети ФСК ЕЭС»

«Россети ФСК ЕЭС» завершила замену изоляторов и ремонт проводов на линии электропередачи 220 кВ «Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир-2». В результате повышена надежность электроснабжения Хабаровска с населением порядка 600 тысяч человек, а также потребителей южной части Хабаровского края.

На линии проведена замена выработавших свой ресурс полимерных изоляторов, а также дефектных, обнаруженных в результате тепловизионного контроля. Взамен полимерных изоляторов установлены стеклянные – более 2,5 тыс. единиц. Они надежны, любое повреждение такого изолятора легко определяется визуально, а значит, поврежденный изолятор можно оперативно заменить, что безусловно повышает надежность и безопасность электроснабжения.

Линия электропередачи 220 кВ «Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир 2» протяженностью 67 км обеспечивает выдачу мощности четвертого энергоблока Хабаровской ТЭЦ-3 в сеть объединенной энергосистемы Востока.

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