Жителям Приморья вновь нужно носить маски из-за роста заболеваемости коронавирусом

Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье продолжается интенсивный рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», заболели 376 жителей. В федеральном Роспотребнадзоре отмечают, что большинство заразившихся страдают именно от штамма «Омикрон» – более 93%.

Приморцам краевые власти порекомендовали вновь носить маски в общественных местах и на работе. Ранее мы писали, что работодателям региональный оперштаб разослал письмо о возвращении ряда антиковидных ограничений.

Для вакцинации приморцы могут обратиться в ближайшую поликлинику или мобильный пункт. Можно оставить заявку на выезд прививочной мобильной бригады.

– В связи с ростом заболеваемости в Приморском крае остается актуальным соблюдение мер профилактики, в том числе вакцинации, соблюдение правил личной гигиены, использование масок в местах скопления людей, сокращение контактов, проведение профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, ведение здорового образа жизни, контроль состояния здоровья, –сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

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