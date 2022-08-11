Дело бывшего руководителя гидрометеорологического института рассмотрят в суде Владивостока

Тематическая иллюстрация. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший руководитель Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института незаконно доплатил себе почти миллион рублей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело для рассмотрения в суд.

Как считает следствие, с июля 2018 года по декабрь 2019-го бывший врио директора гидрометеорологического института начислял себе стимулирующие выплаты, не имея на это права. Так, экс-руководитель добавил себя в список поощряемых работников, а его кошелек пополнился на 800 тысяч рублей. После уплаты налогов и страховик доход от суммы составил полмиллиона рублей.

Также фигурант израсходовал больше 3,5 миллионов рублей из средств субсидий не по целевому назначению. Эти деньги предназначались для подготовки и проведения научных исследований «ТРАНСАРКТИКА-2019».

Теперь бывшего врио директора проверят в суде по статьям: «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организации» и «расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере».

Пока на автомобиль обвиняемого стоимостью 700 тысяч рублей наложен арест, а дело рассмотрят во Фрунзенском районном суде Владивостока.

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