Золотому мосту во Владивостоке исполнилось 10 лет

Золотой мост входит в пятерку самых больших вантовых мостов мира. Фото: Антон ПИКУС

Ровно 10 лет назад, 11 августа, открылся один из главных символов Владивостока Золотой мост. Прошла декада с того момента, когда строители закончили работу над важнейшей транспортной артерией приморской столицы. Этот вантовый красавец связал центральную часть города и Первомайский район аккурат к саммиту АТЭС-2012.

С историей инженерного чуда Владивостока можно ознакомиться в отдельном материале «КП». А сегодня вспомним известные факты о грандиозности сооружения:

– Золотой мост входит в пятерку самых больших вантовых мостов мира. Длина основного пролета составляет 737 метров.

– В 2013 году на мосту выстроились почти 27 тысяч человек, создав «живой» 707-метровый – российский флаг. А Владивосток попал в книгу рекордов Гиннеса.

– Общая длина моста – 1388 метров, ширина – 33,3 метра. Высота пилонов – 226 метров. Центральный пролет нависает над водой на высоте более 64 метров.

– Для строительства моста потребовалось 192 ванты. Общая длина всех вант Золотого - 42 километра. Они рассчитаны на эксплуатацию в течение 100 лет.

– Золотой мост спроектирован с учетом рельефных и климатических особенностей региона. Он способен выдерживать землетрясения в восемь баллов и ураганные порывы ветра до 47 метров в секунду.

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