В УМВД Приморья напомнили о том, как водитель автобуса уснул за рулем с 12 туристами внутри

Нередко причиной ДТП становится переутомление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После тяжелого дня люди нередко утомляются, что порой может привести к печальным последствиям, если человек в таком состоянии садится за руль. По информации пресс-службы УМВД, в августе 2021 года специалисты зарегистрировали 7 ДТП, причиной которых стало переутомление.

По словам представителей ведомства, в августе прошлого года в пригороде Владивостока опрокинулся микроавтобус с туристами. Поздно ночью отдыхающие возвращались из поездки в бухту Петрова. В какой-то момент водитель уснул за рулем, из-за чего транспорт врезался в бордюр, а после съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Из-за ДТП 12 человек получили травмы.

Госавтоинспекция напомнила, как подготовиться к путешествию, чтобы оно было безопасным: необходимо проверить состояние основных систем автомобиля, взять с собой световозвращающие жилеты, перед поездкой стоит хорошо выспаться, ни в коем случае не употреблять алкоголь, останавливаться по дороге, чтобы отдохнуть, используйте систему навигации, избегайте обгонов.

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