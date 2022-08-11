Незаконные гаражи в Первореченском районе Владивостока стали причиной коммунальных бед

Всего на участке установлено около 50 незаконных гаражей. Фото: vlc.ru

Череда коммунальных хлопот обрушилась на жителей Первореченского района столицы Приморья и городские службы. Дело в том, что из-за аварии на теплосетях горячая вода перестала поступать сразу в 20 домов. Однако устранить неисправность оперативно ремонтная служба не смогла из-за незаконно установленных гаражей. Часть боксов стоит прямо на линии.

Заложниками неприятной ситуации стали некоторые жители Постышева, Гамарника и Уральской. Для решения коммунальной проблемы все металлические гаражи, установленные незаконно в районе домов № 27 и 29 на улице Постышева, снесут. Собственникам давали время освободить участок, однако беспечные владельцы наказ администрации города попросту проигнорировали. К работе пришлось привлекать муниципальную дорожную службу, которая в среду начала принудительный демонтаж.

По словам Сергея Ткачева, руководителя управления по вопросам топливно-энергетического комплекса городской администрации, первыми под снос пошли металлические гаражи, которые мешают непосредственному ремонту сети. Всего же специалисты выявили 46 самовольно возведенных боксов.

– Все незаконные гаражи по данному адресу будут демонтированы. Поэтому собственникам объектов стоит не затягивать, а оперативно самостоятельно убрать имущество. В противном случае оно будет демонтировано дорожной службой и вывезено на площадку временного хранения. Забрать гараж можно будет только в том случае, если владельцы смогут подтвердить факт собственности и оплатить работы по демонтажу, перевозке и хранению объектов, а также штрафы за незаконное их размещение, – отметили в административно-территориальном управлении Первореченского района.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», муниципальные службы практически ежедневно расчищают город от незаконных объектов. С начала года с улиц вывезли около 500 металлических гаражей. Но речь не только о них, но и торговых павильонах, несанкционированных рекламных конструкциях. Важно отметить, чтобы вернуть свое имущество, владельцам необходимо предъявить документы о собственности, а также заплатить за перевозку и хранение, а это кругленькая сумма.

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