Синоптики рассказали, когда в Приморье закончатся дожди

Во Владивостоке днем 12 августа воздух прогреется до +29°С. Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 августа дожди с грозами накрыли некоторые районы Приморья. К сожалению, такая же погодная обстановка ожидается и 12 числа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации специалистов портала «Примпогода», в ночь на 12 августа во многих районах края пройдут дожди с грозами, а во время прояснений образуется туман. Осадки сохранятся днем, но только в северной части Приморья.

В начале предстоящей ночи во Владивостоке ожидается небольшой дождь, переменная облачность и умеренный ветер со скоростью в 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +18…+29°С. Днем вероятность появления осадков мала, всего лишь 10%, потеплее до +26…+29°С.

Напомним, что выходные также не обещают быть солнечными. Днем в субботу, 13 августа, рядом с Приморьем окажется циклон из Китая, из-за которого пойдут дожди различной интенсивности. 14 августа погода ухудшится, осадки обрушатся на большую территорию края.

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