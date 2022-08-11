Медиков в Приморье станет больше: ряды будущих специалистов пополнили студенты ТГМУ

Выпускники смогут рабоать в госучреждениях края. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока студенты, а в будущем доктора – больше 150 человек смогут работать в государственных больницах и поликлиниках Приморья после обучения в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Речь идет о студентах-целевиках, которые поступили на бюджетной основе. Договор подразумевает то, что абитуриент уже знает свое будущее место работы.

Как ранее сообщала «КП – Владивосток», основной этап зачисления «бюджетников» в ТГМУ завершился 9 августа. По словам работников вуза, в этом году здесь готовы принять на 40% больше льготников, чем в предыдущие периоды. Если переводить в конкретные цифры – это свыше 500 абитуриентов, поступающих сразу после школы, и еще больше 200 человек, которые хотят учиться в магистратуре, ординатуре и аспирантуре.

Как отмечает ректор ТГМУ Виктор Шуматов, среди первокурсников – 154 целевика, которые будут обучаться в интересах минздрава Приморья. Важно подчеркнуть, что именно эти ребята пополнят кадровый состав государственных медучреждений края. Особый упор при распределении бюджетных мест по традиции сделали на факультеты учебного дела и педиатрии. Всего же на целевую форму обучения поступили 205 студентов, а заявлений на обучение в вуз, включая платной основу – поступило больше 5000.

– Ординаторов и аспирантов, претендующих на «бюджет», зачислим до 15 августа. Прием документов на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования продолжается до 15 августа, на специальность сестринское дело прием закончился 10 августа, – сообщили в вузе.

Напомним, в крае успешно реализуется госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Благодаря ей в регионе модернизируют медицинские учреждения, снижают дефицит кадров, оказывают меры соцподдержки работникам сферы здравоохранения. В край активно привлекают специалистов, для них предусмотрена компенсация по найму жилья и другие меры помощи. А в рамках федеральной программы «Земский доктор» и «Земски фельдшер» медработники при трудоустройстве в сельскую больницу получают 2 миллиона рублей, в небольших городах – миллион рублей.

Действует в крае и программа наставничества, так, каждый главврач государственного медучреждения ведет работу по профориентации старшеклассников. Специалист поддерживает ребят в течение всего курса обучения в университете. А при трудоустройстве наставник помогает освоиться во время первого года работы.

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