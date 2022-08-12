Новая временная достопримечательность появится в центре Владивостока 13 августа

Шар пробудет в городе два часа. Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 13 августа, жителей и гостей дальневосточной столицы приглашают посетить центральную площадь, чтобы вблизи полюбоваться воздушным шаром.

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, аэростат «припаркуется» в центре Владивостока в 20:00 и пробудет здесь до 22:00. Так что у людей есть целых два часа на то, чтобы сфотографироваться рядом с воздушным шаром, а также детально рассмотреть его. Кстати, необязательно приходить на площадь, ведь летательный аппарат будет виден со всех сопок города.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» побывала в закулисье создания скульптуры тигра, которая в будущем украсит набережную Спортивной гавани. Хищника делают из металла, собранного со дна Амурского залива. Пока готов только каркас арт-объекта, закончат его к сентябрю. Но уже сейчас можно рассмотреть глаза, которые смастерили из ложек, а зрачки из подшипников.

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