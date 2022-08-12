До +30°C прогреется воздух в Приморье 12 августа

Во Владивостоке осадки не ожидаются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозу синоптиков портала «Примпогода», 12 августа в Приморье небольшие дожди ожидаются в северных районах. Ветер в крае умеренный юго-западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +19…+30°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, осадки не предвидятся. Воздух прогреется до +26…+28°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков, умеренный ветер. Температура воздуха поднимется до +27…+29°C.

В Находке также облачно, дожди не ожидаются. Порывы ветра слабые до умеренного. Столбики термометров покажут до +27…+29°C.

Напомним, что в предстоящие выходные погода в Приморье ухудшится из-за китайского циклона. Днем 13 августа на территории края пройдут осадки различной интенсивности, а воздух прогреется до +31°С. 14 августа дожди усилятся, в некоторых районах возможны ливни и грозы, температура опустится на 1-4 градуса.

Во Владивостоке небольшие осадки пройдут 14 августа, ожидается сильный юго-восточный ветер. Дневная температура поднимется до +25°С.

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