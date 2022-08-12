Жители Владивостока пожаловались главе города на светофоры

Владивостокцы рассказали и о других проблемах, которые их беспокоят. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке благоустроят улицу Махалина: в 2022 ее отсыпят асфальтовой крошкой, а в следующем – заасфальтируют. Глава города Константин Шестаков на встрече с коллективом Центра судоремонта «Дальзавод» поручил специалистам мэрии заняться этой работой. Как рассказали в администрации приморской столицы, мероприятие прошло в среду, 10 августа.

На встрече сотрудники предприятия задавали вопросы не только по поводу улицы Махалина. Начальник учебного центра Екатерина Подвиг рассказала, что из-за большого потока машин, которые выезжают с территории «Дальзавода», на перекрестке Светланской и проезда имени профессора Вологдина происходят заторы. Работники предложили нанести «вафельницу» на участок. Мэр не уверен, что это решит проблему, но пообещал рассмотреть этот вариант.

Некоторые также рассказали о том, какие проблемы есть у светофоров: они не показывают оставшееся время до переключения. По словам Константина Шестакова, все светофоры Владивостока работают в единой интеллектуальной системе, а она сама определяет график переключений в зависимости от дорожной ситуации.

– К системе подключили 98 светофоров, и если бы оставили время переключений, то они бы происходили хаотично: ты видишь, что у тебя еще 30 секунд будет зеленый, но красный загорается быстрее – потому что так решила система, – ответил мэр.

В таком режиме светофоры проработают еще несколько месяцев, и, если окажется, что система ничего не меняет, от нее могут отказаться.

Также сотрудники задали вопрос по поводу демонтажа трамвайных путей. По словам главы города, убирать их никто не будет, так как трамвай весьма востребован у людей – только за прошлый год он перевез 3,6 миллиона пассажиров.

В планах у Константина Шестакова до осеннего принятия городского бюджета на следующий год провести около 40 подобных встреч, чтобы узнать, что волнует местных жителей и постараться решить их проблемы.

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