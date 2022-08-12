Болезнь обнаружили у 381 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье продолжается интенсивный рост заболеваемости коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 381 человека. За все время пандемии зафиксировали 180 760 зараженных.

Справиться с COVID-19 смогли 89 жителей Приморья. Всего болезнь побороли 176 003 человек. Случаи смерти от коронавируса за прошедшие сутки не зафиксированы.

За все время пандемии прививку от вируса сделали 1 117 815 приморцев. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, из-за роста заболеваемости жители стали чаще вакцинироваться. За четыре дня в прививочные пункты обратились 10 225 человек. Для иммунизации взрослых и подростков с 12 до 17 лет в Приморье работают 224 пункта.

– Во вторник, среду и четверг на прививку приходило по 2,6 тысячи приморцев, тогда как в начале лета ежедневно вакцинировались не более тысячи человек, – поделились в минздраве Приморья.

Специалисты также добавили, что в Приморье достаточно количество отечественных вакцин от COVID-19, самая популярная из них – «ГамКовидВак».

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