Молодежь Приморья получит миллион рублей за идеи по развитию края

В конкурсе могут участвовать люди от 14 до 35 лет.

Молодые люди из Приморья могут выиграть до миллиона рублей на развитие и реализацию своего социально-значимого проекта. Для этого им надо принять участие во втором сезоне конкурса грантов от Росмолодежи. В 2021 году одним из победителей стала Ксения Козлова, которая получила 970 тысяч рублей на проект «Чемпионат по управлению бизнесом «Первый предпринимательский».

– Во многом у меня получилось реализовать задуманное. Конечно, есть моменты, которые можно было сделать лучше, но этот опыт точно буду использовать в следующих проектах. Очень рада, что все-таки смогла выиграть конкурс и осуществить задуманное. Это уникальный опыт в управлении ресурсами и проектировании, я многому научилась, – рассказала Ксения. На конкурсе девушка пообщалась с участниками из других регионов России, узнала об их идеях и поделилась своим опытом.

Ксения Козлова выиграла 970 тысяч рублей в 2021 году.

Победительница порекомендовала поучаствовать в конкурсе всем, у кого есть интересные идеи, которые помогут решить важные проблемы Приморья. По ее словам, мероприятие достаточно понятное и простое, главное, чтобы у вас была хорошая задумка, чтобы получить поддержку.

Проректор по молодежной политике ДВФУ Александр Кайданович считает, что конкурс от Росмолодежи – это прежде всего опыт проектной деятельности и хорошая возможность научиться слаженной работе в команде.

– Победив в конкурсе, ребята получат не только деньги на развитие своего проекта, но и большую заинтересованную в этом деле команду. Кроме того, в инициативы включаются университеты, наш департамент по делам молодежи, волонтеры. Так, один активный молодой человек запускает большой механизм, который может сделать наш край еще лучше, – подчеркнул Александр.

В конкурсе на выбор участников есть 15 номинаций на различные темы: от экологии до популяризации ЗОЖ или развития туристической привлекательности региона. Участвовать могут люди от 14 до 35 лет.

Заявки на конкурс принимаются до 22 августа. Подробности регистрации на второй сезон конкурса «Росмолодежь. Гранты» можно узнать на сайте.

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