В центре Владивостока перекроют участок трассы из-за ремонта теплосетей

Иллюстрация: Пресс-служба СП «Приморские тепловые сети»

Движение на одной из центральных улиц Владивостока Посьетской перекроют в связи с очередной реконструкцией теплотрассы. Приморские тепловые сети (ПТС) отремонтируют проблемный участок с 12 по 15 августа.

Работы стартуют в 20:00 в пятницу, 12 августа. На части дороги от дома №20 до 22-го здания на Посьетской сотрудники ПТС планируют заменить 10 метров теплотрассы диаметром 530 миллиметров от Посьетской, 20, до 22-го дома. Там же ограничат движение автомобилей и парковку транспортных средств. Завершить реконструкцию собираются утром в понедельник, 15 августа.

На время замены части магистральной теплотрассы в городе организуют объездные. Обойти дорогу можно будет по улицам Бестужева, Верхнепортовой, 1-й Морской и Захарова.

Напомним, ранее "КП" писала, что теплосети Вадивостока ожидает большая починка: работы пройдут почти на 30 улицах. Проблема города в том, что в основной массе коммуникации изношены почти на 90%. В среднем за год происходит почти 2 000 порывов.

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