Готовность Примтеплоэнерго к отопительному периоду составляет 75%

Фото: Примтеплоэнерго

На 75% Примтеплоэнерго готово к отопительному периоду. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Малюшицкий.

По его словам, подготовка объектов теплоснабжения проходит в штатном режиме, согласно установленному графику. К примеру, котельное оборудование в Михайловском муниципальном районе подготовлено на 84%, во Владивостокском – на 82%, в Артемовском – на 81%, в Спасском – на 74%, в Партизанском – на 70%. Готовность тепловых сетей в Арсеньевском и Артемовском городских округах – 97%, Партизанском - 95%, Михайловском муниципальном районе – 93%, Владивостокском городском округе – 88%, Большекаменском – 83%.

Фото: Примтеплоэнерго

В рамках ремонтной программы предприятия установлено 20 новых котлов, в том числе четыре котла заменены на котельных Черниговского муниципального района, по три котла – на объектах Хасанского муниципального района и Артемовского городского округа, по два котла установлены во Владивостокском и Дальнереченском городских округах, Лазовском и Яковлевском муниципальных районах, по одному котлу - на котельных Лесозаводского городского округа и Михайловского муниципального района. Ведется подготовка и установка котельного оборудования в Надеждинском, Дальнереченском муниципальных районах, Находкинском городском округе, Октябрьском, Пожарском и Шкотовском муниципальных районах.

– Заменено 143 насоса, 36 единиц тягодутьевого оборудования, 4270 единиц запорно-регулирующей арматуры, порядка 20 км тепловых сетей и около двух км. водопроводных сетей», – рассказал генеральный директор.

Как отметил Владимир Малюшицкий, дополнительные работы проводятся в Находкинском и Лесозаводском городских округах, где сверх ремонтной программы устанавливается оборудование на котельных, ведется замена тепловых сетей на участках, где было отмечено наибольшее количество аварий за прошедший отопительный период.

По его словам, подготовке тепловых сетей уделяется особое внимание из-за стремительного старения сетевого хозяйства.

– Нередко при замене запланированных участков меняем значительно большие объемы трубопровода из-за ветхости прилегающих участков сетей, которые просто рассыпаются при вскрытии, – уточнил генеральный директор.

– Кардинально решить вопрос обновления сетевого хозяйства предприятия планируется до 2027 года в рамках программы модернизации Примтеплоэнерго с использованием краевых инвестиций, инфраструктурных бюджетных кредитов и средств Фонда национального благосостояния, –отметил Владимир Малюшицкий.

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