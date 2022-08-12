Выяснилось, какие у приморских болельщиков фавориты среди спортивных активностей

Фото: КП-Владивосток

МТС во время проведения во Владивостоке международных спортивных игр «Дети Азии» проанализировала активность местных зрителей. Самыми любимыми видами спорта у болельщиков оказались бокс, настольный теннис и мини-футбол, а интернет-трафик во время мероприятия вырос на 30% по сравнению с началом июля.

Самой «качающей» площадкой соревнований стал концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» - две недели Игр показали рекордный трафик за всю историю комплекса. Наиболее людными в «Фетисов Арене» ожидаемо стали 28 июля и 7 августа - дни, когда проходили торжественные церемонии открытия и закрытия Игр. При этом, старт соревнований собрал на треть больше участников, чем их завершение: 28 июля около шести тысяч человек наблюдали церемонию открытия игр на трибунах спорткомплекса и более пяти миллионов зрителей во всем мире смотрели трансляцию в эфире региональных и федеральных телеканалов, а также в интернете.

Самыми популярными видами спорта у приморских болельщиков оказались бокс, настольный теннис, женский бадминтон, плавание и мини-футбол. Именно в дни проведения этих соревнований зафиксировано максимальное количество зрителей и всплеск интернет-активности на площадках проведения Игр: в КСК «Фетисов Арена», спорткомплексе «Молодежный», стадионе «Динамо», учебно-тренировочном центре «Олимпиец», дворце спорта «Юность», центральной площади Владивостока и в центре физкультуры и спорта Артема.

– Игры «Дети Азии», безусловно, стали одним из главных событий года во Владивостоке. Чтобы обеспечить цифровой комфорт для участников масштабного праздника спорта, МТС заранее усилила сеть в местах проведения соревнований и проживания спортсменов. Благодаря этому, юные «олимпийцы» и болельщики смогли в режиме нон-стоп снимать происходящее на смартфоны и делиться видеоконтентом в мессенджерах и социальных сетях, выходить в прямые эфиры на высокой скорости интернета и звонить домой родным и друзьям», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Об играх «Дети Азии»

Международные спортивные игры «Дети Азии» проходили во Владивостоке с 28 июля по 7 августа. В них приняли участие около 1400 атлетов из 13 стран. За 11 дней соревнований разыграно 273 комплекта медалей в 19 видах спорта. Медальный зачёт выиграла команда Сибирского федерального округа. Лучшая из двух приморских команд заняла седьмое место, а всего приморцы завоевали 66 медалей.

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