За месяц подрядчики из Приморья должны завершить благоустройство дворов и парков

Фото: минЖКХ Приморского края.

Совсем немного осталось до окончания работ по благоустройству дворов, парков и скверов в Приморье. Как рассказала заместитель председателя краевого правительства Елена Пархоменко, к финишной прямой подошло обновление 20 парков и скверов, а также 200 дворов.

– Ежедневно в населенных пунктах сдается по несколько общественных пространств и дворовых территорий. Обязательно в этом принимают участие общественные наблюдатели, сами жители. Традиционно при благоустройстве люди выбирают ремонт придомовых пространств, установку детских и спортивных площадок.

Елена Пархоменко добавила, что у строительных организаций есть около месяца на, чтобы завершить благоустройство.

– Задача поставлена и подрядчикам, и главам муниципалитетов завершить работы на объектах к осени. Как раз к тому времени в крае обычно устанавливается хорошая погода, люди смогут насладиться в полной мере новой комфортной средой, созданной при их непосредственном участии.

Кстати, в Приморье существует несколько программ, которые помогают обустроить территории и сделать их уютными: краевая «1000 дворов» и федеральные проекты «Жилье и городская среда» и «1000 дворов Дальнего Востока».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.