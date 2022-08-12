В преддверии Дня строителей во Владивостоке наградили лучших специалистов

Во Владивостоке поздравляют строителей. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

Доброй традицией в столице Приморья стало награждение профессионалов своего дела в преддверии Дня строителей, который в России ежегодно празднуют 14 августа. Представители администрации встретились с руководителями строительных компаний и коллективами, чтобы отметить отличников отрасли.

Торжественное мероприятие прошло на площадке «Альянса строителей Приморья». От имени мэра Владивостока специалистов строительной отрасли поздравил заместитель главы Алексей Ляйфер:

– Каждый из вас вносит неоценимый вклад в развитие нашего города. Строительство жилья, новых дорог, объектов социальной инфраструктуры, создание общественных пространств – все это делает Владивосток комфортным и современным.

Почетную Грамоту главы города Владивостока за многолетний труд, высокий профессионализм и вклад в развитие строительной отрасли получил генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Восточный ЛУЧ» Владислав Дарьинский. Благодарностью главы Владивостока награждены: главный инженер проекта ООО «Инвест Строй» Наталья Богданова, коллектив ООО «Домострой», главный инженер «Владивостокского рыбного терминала» Василий Маркив, генеральный директор ООО «Южная долина» Алексей Евстифеев, директор по строительству «Владэкспертстрой» Владимир Орешек.

Редакция «КП» присоединяется к поздравлениям и желает главным героям праздника успехов на профессиональном поприще.

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