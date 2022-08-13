Примтеплоэнерго завершило первый этап проектирования объектов федерального проекта «Чистая вода»

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Инженерные изыскания, проведенные в рамках разработки проектов реконструкции объектов водоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» федерального проекта «Чистая вода», переданы в Госэкспертизу. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Малюшицкий.

По его словам, в рамках региональной программы «Повышение качества водоснабжения Приморского края» федерального проекта «Чистая вода» модернизацию пройдут четыре объекта водоснабжения, находящиеся в эксплуатации КГУП «Примтеплоэнерго». Планируется реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино, строительство водоочистной станции на Нежданкинском гидроузле в г. Дальнегорске, реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа и строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань. Все работы по проектированию будут завершены до конца текущего года. Реализовать указанные проекты планируется до конца 2025 года.

Как отметил Владимир Малюшицкий, согласно проектам, будет проведена реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино: построена водоочистная станция и проведена реконструкция магистрального водопровода протяженностью порядка 100 км. В Дальнегорском городском округе для обеспечения качественным и надежным водоснабжением жителей Дальнегорска планируется строительство нового водозабора на Васьковском водохранилище.

– Для повышения качества питьевой воды жителей села Краснореченский Дальнегорского городского округа будет проведена реконструкция существующего водозабора, строительство железобетонной плотины, здания водонасосной станции с размещением насосного оборудования, систем очистки и обеззараживания воды, резервуаров чистой воды, очистных сооружений поверхностного стока, а также строительство водовода от водозабора на р. Рудная до п. Тайга, – рассказал Владимир Малюшицкий.

Также в рамках федерального проекта для качественного водоснабжения жителей Дальнегорска планируется реконструкция водоочистной станции на Нежданкинском гидроузле и строительство водозабора на Васьковском водохранилище в селе Рудная Пристань.

К реализации проектов на предприятии панируют приступить в 2023 году. Работы по реконструкции и строительству указанных объектов будут направлены на улучшение качества питьевой воды и надежности водоснабжения жителей края.

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