Предпринимателей в Приморье поддержат землей

Предприниматели могут взять землю в аренду, без аукциона. Фото: Мария КАЮРОВА

Правительство края в рамках программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, подержит местных предпринимателей. Речь идет производителях продуктов питания, бумаги, бытовой химии, мебели и фермерах и другие. Все те, кто трудится в сфере импортозамещения, что особенно важно в условиях санцкионного гнета.

Как поделились специалисты министерства экономического развития Приморья, на поддержку могут рассчитывать представители 29 видов предпринимательской деятельности, при этом список постоянно расширяется. Земля предоставляется в аренду, для ведения бизнеса без торгов.

Воспользоваться новой мерой поддержки предприниматели могут до конца текущего года. Для этого нужно обратиться с заявлением в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края или в администрацию муниципального образования, в рамках границы которой находится земля. Тогда можно обратиться в многофункциональные центры «Мой документы» или подать заявление дистанционно через Госуслуги.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», производителей в Приморье поддерживают всесторонне. Так, например, аграрии могут получить гранты до 40 миллионов рублей по гранту «Семейная ферма». Благодаря этому можно расширить бизнес, закупив необходимую технику и увеличив производительность.

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