На строительную компанию Приморья завели уголовное дело за причинение ущерба в 35 миллионов рублей

Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Приморья вскрыла массу нарушений в работе ООО «Строительная компания «Автобан-ДВ», которая ремонтировала дороги за федеральные средства. Ведомство оценило ущерб от работы подрядчика в 35 миллионов рублей. Заведено уголовное дело.

В апреле 2021 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья заключило госконтракт с компанией в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик обязался отремонтировать автомобильные дороги на сумму больше 260 миллионов рублей.

Как рассказали в органах, многочисленные нарушения обнаружились в области нарушения законодательства. Сообщается, что есть претензии к качеству работ и «порядку их приемки».

Собранные материалы уже находятся на предварительном расследовании. Вскоре будет принято процессуальное решение. В том числе на компанию заведено уголовное дело за халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре края

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