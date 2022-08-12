«Вот это пробень»: дорогу на популярный приморский пляж сковал мощный затор

Мощный затор сковал популярную трассу. Фото: Милана СОКОЛ

Очередная пробка по дороге в Ливадию попала на камеры приморских автомобилистов. По словам участников дорожного движения, простаивание в заторе продолжается больше часа. К слову, вереница растянулась довольно далеко, поэтому сосчитать их непросто.

Судя по Яндекс Картам, примерно семь километров автодороги сковано пробкой. Причем в обратную сторону ситуация едва ли лучше. На участке ведутся дорожные работы сразу в трех местах: в левом, среднем и правом ряду. В комментариях некоторые отмечают, что на трассе перед Фокино организовано реверсивное движение, односторонний проезд действует также перед Душкино и Ливадией

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