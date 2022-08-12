Больше 2500 приморцев смогут освоить новые профессии и получить профильные знания бесплатно

Жителям края помогают с обучением и трудоустройством. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Приморья активно стремятся освоить новые профессии и получить профильные знания. Речь идет о тех, кто подал заявления в Приморский центре занятости населения. Люди, решившие сменить работу, переквалифицироваться или просто расширить кругозор, обучаются бесплатно благодаря национальному проекту «Демография» и краевой программе «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Как поделились специалисты, на сегодняшний день поступило больше 5500 заявок от населения, больше 2500 уже одобрили, а завершить обучение смогли уже 759 человек. В ведомстве рассказали, что на бесплатные уроки могут рассчитывать приморцы в возрасте 50 лет и старше, жители предпенсионного возраста, женщины с детьми до семи лет, молодежь до 35 лет, а также официально безработные или те, кто находится под риском сокращения.

Приоритетными направлениями для многих стало обучение графическому дизайну, программированию, разработке мобильных приложений. Важно отметить, что для людей в возрасте также проходят бесплатные курсы повышения компьютерной грамотности.

– Со списком направлений, сроками и форматом обучения можно ознакомиться при заполнении заявки на обучение на портале «Работа в России». Подробнее – на интерактивном портале и в соцсетях министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края, – отметили в ведомстве.

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