Дожди с грозами накроют Приморье 13 августа

Небольшие осадки ожидаются во Владивостоке в первой половине дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 13 августа, в Приморье ожидаются кратковременные дожди, на некоторые районы обрушатся ливни с грозами. Ветер умеренный юго-западных направлений. Столбики термометров покажут +23...+28°C.

Во Владивостоке облачно, в первой половине дня ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха поднимется до +22...+24°C.

В Уссурийске переменная облачность, временами будет идти небольшой дождь, возможна гроза. Порывы ветра слабые. Воздух прогреется до +26...+28°C.

В Находке переменная облачность, иногда будет идти дождь, ветер слабый. Столбики термометров покажут до +25...+28°C.

Напомним, что в начале следующей недели, 15 и 16 августа, в Приморье ухудшится погода. На юге края за 12 и менее часов выпадет около 15-40 миллиметров осадков, в других районах ожидаются ливни – за час и меньше выпадет 30 миллиметров. На побережье задует ветер со скорость в 18-25 метров в секунду.

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