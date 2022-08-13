Массовые отключения воды ожидаются во Владивостоке 17 августа

Отключения связаны с плановым ремонтом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волна отключений холодной воды накроет Владивосток на следующей неделе. Как рассказали в пресс-службе «Приморского водоканала», ХВС в некоторых домах отключат 17 августа в 0:00, а подачу возобновят только в 23:45.

Причиной отключений стал плановый ремонт. Сутки без холодной просидят жители домов на 40 лет ВЛКСМ; 50 лет ВЛКСМ; Адмирала Макарова; Адмирала Макарова переулок; Балтовская; Бархатная; Бежецкая; Березовая; Борисенко, 2-22, 9, 9а, 9б, 17-33, 28-34; Босфора; Брянская; Буковая; Бурачка; Вилкова; Воронежская; Вязовая; Гастелло; Героев Тихоокеанцев; Гульбиновича; Дубовая; Елочная; Запорожская; Зои Космодемьянской; Интернациональная; Калинина; Катерная; Каштановая; Киевская; Кизиловая; Кизлярская; Кипарисовая; Коммунаров; Краева; Липовая; Лиственничная; Матросова; Минеров; Могилевская; Можжевеловая; Мыс Абросимова; Надибаидзе; Нежинская; Одесская; Окатовая; Олега Кошевого; Ольховая; Очаковская; Пихтовая; Полтавская; Поселковая 1-я; Поселковая 2-я; Поселковая 3-я; Поселковый переулок; Приморская; Промышленная 1-я, 1, 1д, 3; Ракитная; Спортивная, 1, 2, 3, 8, 9, 11; Тамбовская; Терешковой; Тополевая; Тупик Босфора; Фастовская; Харьковская; Херсонская; Черемуховая; Чуркинский переулок; Ясеневая.

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