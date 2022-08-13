Вцепился мертвой хваткой: в столице Приморья собаку с рванными ранами увезли в ветклинику после нападения

Собака, атаковавшая своего сородича. Фото: telegram.com/novosti_vdk.

Мы часто слышим истории о том, как бездомные собаки нападают на людей, а иногда и на других животных. Но такого поведения редко ожидаешь от домашнего питомца. И все же такие случаи происходят, о подобной ситуации рассказал житель дальневосточной столицы.

Как поделился приморец, произошло все во дворе дома на проспекте 100-летия Владивостока, 22. Он вместе со своим питомцем решил прогуляться, только вышел из подъезда, как на его любимца набросился бойцовский пес. Агрессивная собака была не только без намордника, но и поводка.

Хозяйка все это время была рядом и пыталась отозвать питомца. Однако, по словам владивостокца, женщина находилась в нетрезвом состоянии, а пес ее и вовсе не слушался, вцепившись мертвой хваткой в своего сородича. В итоге у бедняги остались множественные колотые и рванные раны на голове, в районе глаза и ушей. Зрелище не для слабонервных.

Питомец получил множество ран. Фото: telegram.com/novosti_vdk.

Владелец пострадавшей собаки рассказал, что питомцу понадобилась срочная медицинская помощь, и все травмы зафиксировали в ветеринарной клинике. Также он собирается подавать заявление в полицию. Более того, по его словам, подобное происходит не первый раз, и он хочет положить конец этому беспределу. Приморец уверяет, что бойцовский пес постоянно гуляет без намордника и поводка: иногда вместе с хозяйкой (которая, судя по всему, часто выпивает), а иногда один, пугая всех жителей района и нападая на других четвероногих.

Напомним, что в июле Владивосток потрясло другое нападение собаки. В районе дома на Русской, 57, мужчина натравил овчарку на женщину за то, что та попросила надеть на питомца намордник. В итоге Алла Глухих получила серьезные раны на ноге, которые пришлось зашивать.

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